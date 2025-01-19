وزير التعليم: جميع الدرجات متساوية بنظام البكالوريا وكل المواد ذات أهمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 03:46 مساءً - نظام البكالوريا الجديد.. أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيكون هناك العديد من الفرصة أمام الطلاب في الامتحانات في نظام البكالوريا الجديد.

فرص للطلاب لتحسين المجموع

وأشار الوزير، إلى أنه سيكون لدى الطالب فرصتان الأولى في دور مايو ويونيه، والثانية في دور يوليو وأغسطس وبدرجات متساوية حتى تكون كل المواد ذات أهمية.

قواعد تطبيق نظام البكالوريا المصرية

- المرحلة الرئيسية الصفين الثاني الثانوي والثالث الثانوي.

- تعقد الامتحانات لطلاب الصف الثاني الثانوي مرتين في كل عام دراسي مايو ويوليو.

- بينما تعقد الامتحانات لطلاب الصف الثالث الثانوي في يونيو وأغسطس.

- رسوم الامتحان دخول الامتحان للمرة الأولى مجانا.

- رسوم دخول الامتحان للمرات الثانية 500 جنيه مقابل لكل امتحان.

- تحسب درجة كل مادة من مواد الثانوية من 100 درجة.

- يكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

- تحتسب كل المحاولات التي تقدم لها الطالب وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة.

- ترسل قاعدة البيانات بشكل كامل المكتب التنسيق الأعمال شأنه بها.

- يجب أن يكون الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في في أي عالم دراسي.

- يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي.

- يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.

وجاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي، التي عقدت اليوم الأحد، مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، بشأن مناقشة مقترح تطبيق نظام البكالوريا المصري، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.