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وزير التعليم العالي: حريصون على التكامل مع الوزارات لإعداد برامج يحتاجها الطالب - أخبار كلمتك

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وزير التعليم العالي: حريصون على التكامل مع الوزارات لإعداد برامج يحتاجها الطالب - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي: حريصون على التكامل مع الوزارات لإعداد برامج يحتاجها الطالب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 03:46 مساءً - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نسبة الصواب والخطأ في الامتحانات يجب أن تكون وفق نسبة محددة ولتكن 30% وباقي الامتحانات بنظام الأسئلة المقالية، لأن ذلك مرتبط بجودة التعليم.

تطور البرامج الدراسية

وتابع عاشور، أنه مع تطور البرامج الدراسية، يؤدي الطلاب الامتحان المقالي من خلال الاختبارات الإلكترونية، وهذا تطور الذي حدث في منظومة التعليم الجامعي، موجها الشكر للمجلس الأعلى للجامعات للنجاح فى تطبيق ذلك.

توسيع المجال للتقدم للمعلمين

وفيما يخص التدريس، أشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أنه لدينا قناعة وتنسيق مع وزير التربية والتعليم بتوسيع المجال للتقدم للمعلمين، وذلك يعني أنه لا يكون الطالب خريج تربية فقط، ولكن عندما يكون لدينا خريج حاسب آلي وحصل على دورة تربوية 9 أشهر، يكون لديه القدرة على إيصال المعلومة أكثر من خريج كلية التربية الذي لم يحصل على نفس المحتوى.

تطوير مفهوم معلمي التربية والتعليم

وتابع، وكذلك بالنسبة لخريجي الطب والهندسة وتطوير مفهوم معلمي التربية والتعليم، موضحًا أن العديد من الدول تعمل على ذلك وتطوير التواصل في مهارات التخصصات المتصلة، وهذا من الأمور الجاري تجهيزها بالمجلس الأعلى للجامعات.

التكامل مع الوزارات لعقد شراكة في كافة التخصصات

وأكد عاشور، أنهم حريصون على التكامل مع الوزارات المختلفة منها وزارة الاتصالات وربط المنتج والخريجين مع الشركاء ووزارة الاتصالات شريك صناعي لإعداد برامج يحتاجها الطالب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لعقد شراكة وذلك في كافة التخصصات ولدينا تواصل مع الصناعة في تصميم البرامج الدراسية وتميز المعلمين لها مبادرة للتكامل مع وزارة التربية والتعليم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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