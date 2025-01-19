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بعد إعلان إطلاقها غدا، كل ما تريد معرفته عن مكالمات الواي فاي - أخبار كلمتك

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بعد إعلان إطلاقها غدا، كل ما تريد معرفته عن مكالمات الواي فاي - أخبار كلمتك

بعد إعلان إطلاقها غدا، كل ما تريد معرفته عن مكالمات الواي فاي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 06:40 مساءً - بعد الكشف عن إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي WiFi Calling رسميا غدا الاثنين، في مصر، واهتمام الكثيرين بالبحث عن تفاصيل هذه الخدمة، نكشف خلال السطور التالية تفاصيل خدمة الاتصال عبر الواي فاي WiFi Calling.

 

خدمة الاتصال عبر الواي فاي 

خدمة مكالمات الواي فاي هى خدمة تقنية متطورة تتيح تحويل المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي ثم إعادة بثها إلى الشبكة المحمولة GSM، لإجراء المكالمة دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية.

الخدمة يتم استخدامها عالميا منذ سنوات ولا تتطلب أي اشتراكات إضافية من المستخدمين، حيث تحسب المكالمات بنفس تكلفة المكالمات الصوتية العادية وفق نظام الاشتراك الحالي للمستهلك، وتتوفر مكالمات الواي فاي في معظم الهواتف الذكية الحديثة، ويمكن تفعيلها من إعدادات الجهاز ومن المتوقع أن تسهم في حل مشكلات ضعف التغطية فى العديد من المناطق والتى يعاني منها بعض مستخدمى المحمول. 

يستطيع المستخدم من خلال شبكة إنترنت أرضي أن يستفيد من خدمة المكالمات، وتقوية الإشارة داخل المنازل، خاصة في الأماكن المزدحمة والمباني المرتفعة، كما يمكن اتصال الواى فاي من إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية عبر اتصال إنترنت لاسلكي، بدلًا من استخدام الإنترنت من مشغل شبكة الهاتف. 

ولا يتطلب استخدام مكالمات الواي فاي أي خدمات إضافية أوخطط خاصة أو تطبيقات منفصلة، فهذه الخاصية مدمجة في معظم الأجهزة ولا تتطلب إجراء عمليات تسجيل دخول إضافية كما تطيل عمر البطارية حيث يمكن أن يؤدي البحث المستمر عن الشبكات الخلوية إلى استنفاد طاقة بطارية الهاتف. 

كما  لا يتطلب الاتصال عبر الواي فاي قدرًا كبيرًا من النطاق الترددي فعادةً ما تستخدم المكالمة الصوتية ما يقرب من 1 ميجابايت في الدقيقة وتستخدم مكالمة الفيديو ما بين 6-8 ميجابايت في الدقيقة. 

 

الاتصال بشبكة الواي فاي 

يجب الوضع فى الحسبان أنه لا يتم تمكين اتصال الواي فاي تلقائيًا على الهاتف الذكي، ولكن  يتم من خلال التأكد من أن الهاتف متصل بشبكة الواي فاي، ثم اتباع الخطوات الخاصة بالتفعيل وفقا لموديل كل هاتف. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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