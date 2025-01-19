الحصول على صورة صادمة بشأن هذا الأمر بين اليمن والسعودية - أخبار كلمتك

أفاد مصدر في منفذ الوديعة البري مع السعودية أن الازدحام في المنفذ للمسافرين اليمنيين المغادرين إلى الأراضي السعودية يشتد من يوم لآخر وبصورة غير طبيعية

هذا وتحصل محرر موقع كلمتك على صورة سند ترقيم لترتيب حركة سير المسافرين الطابور بمنتصف الطابور ورقمها ٣٣٥٣

موضحاً ان متوسط الطابور آلاف السيارات تنتظر دخول المملكة بالإضافة إلى طابور آخر للباصات الكبيرة والنقل الجماعي وطابور آخر للشاحنات والقواطر المحملة بالخضروات والفواكه .

وأكد المصدر ان المسافرين ينتظرون في المنفذ نن الناس تن خمسة إلى سبعة أيام للدخول