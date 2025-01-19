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مواطن يطلق النار على ابنته ويتسبب باصابة بالغة لها ويتوعد بقتل طليقته في عدن - أخبار كلمتك

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مواطن يطلق النار على ابنته ويتسبب باصابة بالغة لها ويتوعد بقتل طليقته في عدن - أخبار كلمتك

مواطن يطلق النار على ابنته ويتسبب باصابة بالغة لها ويتوعد بقتل طليقته في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 06:22 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني عبدالرحمن انيس:هذه القضية التي كتب عنها العزيز فتحي بن لزرق وصلت إليَّ قبل أربعة أشهر.
حاولتُ، وحاول فتحي كذلك، طوال الفترة الماضية، حلها دون اللجوء للنشر، لكن دون جدوى.
واضاف:لم أصدق أن الأب أطلق النار على ابنته واستُؤصلت إحدى كليتيها إلا بعد أن اطلعت على تقرير "أطباء بلا حدود".
القضية أُحيلت إلى نيابة شمال عدن، وتم التعامل معها في البداية كقضية شروع في القتل، لكن لاحقاً أُعيد تكييفها من "شروع في القتل" إلى "إيذاء"، استناداً إلى قاعدة "لا يُعاقب الأصل بالفرع" و"لا يُقتل والد بولده" .. وعليه، تم اعتبارها قضية غير جسيمة.
واختتم:القضية حالياً في محكمة المنصورة، التي أفرجت عن المتهم تجنبنا النشر منذ أشهر نظراً لخصوصية الموضوع باعتباره عائلياً، لكن بعد حادثة مقتل المعلمة نسرين، نشر عنها فتحي لان مخاوف الأسرة أصبحت أكثر واقعية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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