الرياضة - 01:20 - رئيس الوزراء: رؤية شاملة للتعاون مع كبرى الجامعات على المستوى الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 01:20 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الدولة بدعم التعليم العالي من خلال رؤية شاملة تتضمن التعاون مع كبرى الجامعات على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، وفد جامعة إكستر البريطانية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والسفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة ليزا روبرتس، رئيس جامعة اكستر البريطانية، نائب المستشار الأكاديمي بالجامعة، ومارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر.

وشدد مدبولي، على اهتمامه بتنفيذ مُذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين بصورة فورية، وأنه سيتابع عملية تنفيذها.

وخلال اللقاء، رحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوفد جامعة إكستر البريطانية في مصر، مُعرباً عن تطلعه لافتتاح حرم فرعي رائد للجامعة في مصر، باعتباره أول مقر للجامعة في مصر والقارة الإفريقية بأكملها.

من جانبه، أكد السفير البريطاني، أن التعاون بين جامعة إكستر وجامعة عين شمس، يأتي في إطار الشراكة بين الجانبين في مجال التعليم، وأن الحكومة البريطانية مٌلتزمة بدعم تلك الشراكة.

كما أشادت الدكتورة ليزا روبرتس، رئيس جامعة إكستر البريطانية، بجهود الحكومة المصرية لتطوير التعليم الجامعي، مٌعربة عن سعادتها بالشراكة بين الجانبين في هذا الإطار، خاصةً في ظل حرص الحكومة المصرية على تطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في مجال التعليم.

وأعربت عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية لدفع التعاون بين الجانبين قدماً في هذا المجال، خاصةً على ضوء توقيع مذكرة تفاهم اليوم بشأن تأسيس حرم رائد لجامعة إكستر البريطانية في مصر هو الأول من نوعه في القارة الإفريقية، في شراكة استراتيجية بين جامعة عين شمس ومجموعة راسل البريطانية للجامعات.

من جانبه، شدد مدبولي، على اهتمامه بتنفيذ مُذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين بصورة فورية، وأنه سيتابع عملية تنفيذها.