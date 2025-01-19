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الرياضة - 04:06 - 90 محررا من سجون الاحتلال.. ننشر أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن اتفاق الهدنة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:06 - 90 محررا من سجون الاحتلال.. ننشر أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن اتفاق الهدنة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - 90 محررا من سجون الاحتلال.. ننشر أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن اتفاق الهدنة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 04:06 مساءً - تبدأ عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، اليوم الأحد، عند تمام الساعة الرابعة، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر وقطر والولايات المتحدة.

ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية، قائمة بأسماء السجناء الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم، حيث ينتمي أحد عشر منهم إلى حركة حماس، وتسعة إلى حركة فتح، وأربعة إلى الجبهة الشعبية، أما السجناء الباقون فلا ينتمون إلى أي تنظيم. وكثير منهم من سكان القدس الشرقية.

أسماء أسيرات فلسطينيات

وتتضمن المرحلة الأولى، التي تستمر 42 يوما، وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة تمركزها خارج المناطق المأهولة بالسكان. كما تتضمن تبادل الأسرى والمعتقلين وإعادة رفات القتلى والسماح للنازحين داخليا بالعودة إلى منازلهم في غزة.

وتسهل هذه المرحلة أيضًا سفر المرضى والجرحى الذين يسعون للحصول على العلاج الطبي. وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية المكثفة إلى غزة وتضمن توزيعها على نطاق واسع. وتشمل هذه المرحلة أيضًا إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وتوفير إمدادات الدفاع المدني والوقود، وتوصيل إمدادات المأوى للأفراد النازحين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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