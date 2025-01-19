غارات جوية تستهدف هذه المواقع في صنعاء - أخبار كلمتك



شنت مقاتلات أمريكية، فجر اليوم الأحد، غارات على العاصمة صنعاء، بعد بضع ساعات على ضربات بحرية أخرى طالت محافظة الحديدة (غربي البلاد).



وقالت وسائل إعلام حوثية، إن المقاتلات الأمريكية ضربت مواقع عسكرية تابعة للمليشيات عدة غارات جوية، وسط تصاعد ألسنة اللهب من الأطراف الشمالية للعاصمة صنعاء.

وذكرت إن 4 غارات أمريكية استهدفت منطقة "الأزرقين"، شمالي العاصمة صنعاء، دون الإشارة إلى طبيعة المواقع المستهدفة.

وجاءت الغارات عقب هجمات صاروخية شنتها القطع البحرية الأمريكية، على مواقع الحوثيين في المناطق الغربية من محافظة الحديدة، المطلّة على مياه البحر الأحمر.

واستهدفت الضربات مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في جزيرة "كمران" التي تبعد بمسافة 5 كيلو مترات قبالة الحديدة، ومواقع أخرى قرب ميناء "رأس عيسى" النفطي.

