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سائقو يرفعون لافتات تطالب بهذا الأمر في طريق التربة بتعز(صور) - أخبار كلمتك

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سائقو يرفعون لافتات تطالب بهذا الأمر في طريق التربة بتعز(صور) - أخبار كلمتك

سائقو يرفعون لافتات تطالب بهذا الأمر في طريق التربة بتعز(صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 09:07 صباحاً - كلمتك/ خاص

رفع عدد من السائقين لافتات في طريق التربة بتعز .

وطالب السائقون برفع الجبايات الغير قانونية عنهم .

ورفع السائقون لوحات مكتوب عليها نطالب بدولة القانون .27c835fe54.jpg4b3da21869.jpgb737c18360.jpg

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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