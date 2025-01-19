الكشف عن أزمة غاز في عدن - أخبار كلمتك

شهدت مدينة عدن صباح اليوم طوابير طويلة للناس لاجل الحصول على الغاز من بعض المحطات المفتوحة .

حيث أن سعر الدبة الغاز في السوق السوداء وصل الى ١٥ الف بعد ان كان تقريبا ٧٠٠٠ الف ريال.

وعلق الصحفي فتحي بن لزرق على هذه الآزمة قائلا: شهور انفجرت محطة غاز بالمنصورة وبكرنا على قرار عشوائي بالاغلاق لجميع المحطات وبعد اسبوع تم فتحها جميعا.

قلنا يومها ان قرار اغلاقها مجتمعة قرار " غبي" وقرار تركها وسط الاحياء الشعبية قرار خاطئ وخطير.

واضاف : قلنا يومها ونصحنا بالنقل التدريجي لها الى خارج الاحياء السكنية بحيث لاتترك ولا يتسبب الاغلاق بالضرر للناس في اهم مصادر معيشتها ولكن للاسف انت تتخاطب مع مسئولين فاشلين .

واختتم: وهذه النتيجة ازمة وضرر جديد يطال الناس ..