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الكشف عن أزمة غاز في عدن - أخبار كلمتك

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الكشف عن أزمة غاز في عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن أزمة غاز في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 08:47 صباحاً - كلمتك/ خاص

شهدت مدينة عدن صباح اليوم طوابير طويلة للناس لاجل الحصول على الغاز من بعض المحطات المفتوحة .

حيث أن سعر الدبة الغاز في السوق السوداء وصل الى ١٥ الف بعد ان كان تقريبا ٧٠٠٠ الف ريال.

وعلق الصحفي فتحي بن لزرق على هذه الآزمة قائلا:  شهور انفجرت محطة غاز بالمنصورة وبكرنا على قرار عشوائي بالاغلاق لجميع المحطات وبعد اسبوع تم فتحها جميعا.
قلنا يومها ان قرار اغلاقها مجتمعة قرار " غبي" وقرار تركها وسط الاحياء الشعبية قرار خاطئ وخطير.

واضاف : قلنا يومها ونصحنا بالنقل التدريجي لها الى خارج الاحياء السكنية بحيث  لاتترك ولا يتسبب الاغلاق بالضرر للناس في اهم مصادر معيشتها ولكن للاسف انت تتخاطب مع مسئولين فاشلين .

واختتم: وهذه النتيجة ازمة وضرر جديد يطال الناس ..

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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