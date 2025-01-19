مشاهير العرب - «الزمن لا يرحم».. نادية الجندي تتصدر التريند بإطلالتها في حفل Joy Awards - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 12:06 مساءً - نادية الجندي.. تصدرت الفنانة نادية الجندي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها في حفل توزيع جوائز«Joy Awards»، الذي أقيم مساء أمس السبت بمدينة الرياض، بحضور نجوم العالم.

نادية الجندي في حفل Joy Awards

وطلت الفنانة نادية الجندي في حفل Joy Awards، على اللافندر كاربت بإطلالة أثارت حالة من الجدل، وظهرت بفستان غامق مكشوف البطن، والتقطت العديد من الصور التذكارية، لتبدأ بعدها حملة من الانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأى العديد من المستخدمين أن الفستان لا يتناسب مع سنها مطلقًا، مما جعلها محط جدل واسع في النقاشات الثقافية والفنية، وفى مرمى الانتقادات العنيفة.

وجاء من ضمن التعليقات: «الزمن لا يرحم» خاصة لأن الفستان كشف عن بعض التغيرات الجسدية التي حدثت نتيجة التقدم بالسن.

حفل Joy Awards

وأقيم حفل Joy Awards 2025، في دورته الخامسة، مساء أمس، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتم تكريم صناع الترفيه على مستوى العالم العربي، في مجالات الفن، السينما، الدراما، الموسيقى، والرياضة، بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة، ويتم تنظيمه من قبل مجموعة من المحترفين، مما يضمن تقديم تجربة استثنائية للحضور والمشاهدين.

حفل Joy Awards 2025

وشهد ريد كاربت حفل Joy Awards حضور العديد من النجوم وهم: «باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، محمد كريم، أحمد خالد موسى، ياسمين صبري، نبيلة عبيد، نيكول سابا» وغيرهم من النجوم وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.