وزير التعليم عن «البكالوريا المصرية»: لو لقينا حاجة أفضل لمصلحة ولادنا هنعملها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 03:00 مساءً - أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الاستعداد والجاهزية للذهاب إلى مجلس النواب لتعديل القانون بعد الانتهاء من الحوار المجتمعي.

تعديل القانون بعد الانتهاء من الحوار المجتمعي

وتابع عبد اللطيف، خلال جلسة الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المصرية، قائلًا: «هنروح مجلس النواب لو لقينا حاجة أفضل لمصلحة ولادنا وبلدنا هنعملها».

مناقشة مقترح شهادة البكالوريا المصرية

وجاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والسادة الإعلاميين حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية، التي انطلقت منذ قليل بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الأعضاء المشاركين في الحوار المجتمعي

ويشارك في حضور فعاليات جلسة الحوار المجتمعي لمناقشة شهادة البكالوريا المصرية، عماد حسين وأحمد موسى وجمال الكشكي وإسلام عفيفي والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، ويدير الجلسة الإعلامى أسامة كمال، بجانب حضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد 19 يناير، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح «نظام شهادة البكالوريا المصرية».

الهدف من نظام البكالوريا المصرية

ويهدف نظام البكالوريا المصرية الجديد إلى إعادة هيكلة التعليم الثانوي في مصر ليواكب التحديات الحديثة ويقدم فرص تعليمية أكثر تنوعًا للطلاب.