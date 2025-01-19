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عبد اللطيف: طالب الثانوي كان يدرس 32 مادة في نظام التعليم السابق - أخبار كلمتك

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عبد اللطيف: طالب الثانوي كان يدرس 32 مادة في نظام التعليم السابق - أخبار كلمتك

عبد اللطيف: طالب الثانوي كان يدرس 32 مادة في نظام التعليم السابق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 03:00 مساءً - نظام البكالوريا المصرية.. قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطالب كان يدرس حوالي 32 مادة في نظام التعليم السابق لمرحلة الثانوية العامة.

تدريس 8 مواد للطلاب

وأضاف عبد اللطيف: إذا نظرنا لأهم 20 دولة في مجال التعليم والتي تحقق أقصى جودة تعليمية، نجد أنها تقوم بتدريس بين 6 إلى 8 مواد فقط للطلاب.

التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي

ووجه الوزير، الشكر إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، على التنسيق القائم بين الوزارتين، موكدًا أنه لم ينقطع لصالح تطوير التعليم.

مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء سلسلة جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح «نظام شهادة البكالوريا المصرية»، حيث عقدت جلسة نقاشية مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والسادة الإعلاميين، اليوم الأحد 19 يناير.

الأعضاء المشاركين في الحوار المجتمعي

ويشارك في حضور فعاليات الاجتماع عماد حسين وأحمد موسى وجمال الكشكي وإسلام عفيفي والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، ويدير الجلسة الإعلامى أسامة كمال، بجانب حضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الهدف من نظام البكالوريا المصرية

ويهدف نظام البكالوريا المصرية الجديد إلى إعادة هيكلة التعليم الثانوي في مصر ليواكب التحديات الحديثة ويقدم فرص تعليمية أكثر تنوعًا للطلاب.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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