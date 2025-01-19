بمشاركة مصر.. اختتام «ماراثون اقرأ» في 17 مكتبة عربية بقراءة 1.5 مليون صفحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 06:21 مساءً - اختتمت النسخة الرابعة من "ماراثون اقرأ"، الذي نظمه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، بمشاركة 17 مكتبة عربية، وبالتعاون مع الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، حيث حقق المشاركون من خمس دول عربية (السعودية، ومصر، وعُمان، وتونس، والجزائر) قراءة نحو مليون ونصف المليون صفحة، وسط حضور كبير واهتمام من جميع فئات المجتمع على مدار أربعة أيام.

وذكر (إثراء) - في بيان اليوم الأحد أن المكتبات المشاركة في الماراثون ضمت كل من: مكتبة إثراء، بيت الثقافة بالدمام، مكتبات إدارة مصادر المعرفة - جامعة جدة، مكتبة الملك فهد العامة بجدة (السعودية)، ومكتبة الإسكندرية، ومكتبة مصر العامة بدمنهور، ومكتبة المعادي العامة، ومكتبة مصر العامة بالوادي الجديد، ومكتبة مصر العامة فرع بورسعيد، ومكتبة مصر العامة بمحافظة دمياط، مكتبة مصر العامة بالغردقة، ومكتبة مصر العامة بالإسماعيلية (مصر)، والمكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس، ومكتبة الأطفال العامة، ومركز مصادر التعلم - جامعة صحار (عمان)، والمكتبة العمومية بالقلعة الصغرى (تونس)، والمكتبة المركزية جامعة وهران1 أحمد بن بلة (الجزائر).

وأكد المشاركون أهمية الماراثون ومدى تأثيره على المستوى القرائي والحصيلة المعرفية لهم، مشيرين إلى أن فكرة المسابقات القرائية قائمة على غزارة الإنتاج المعرفي والمستوى القرائي.

ومن المشاركين، أوضح إبراهيم سلمان أن إعاقته البصرية لم تمنعه من قراءة أكثر من 40 صفحة في اليوم الأول، مشيرا إلى أنه أكمل الهدف في اليوم الثالث إلى أن تمكن من الوصول لـ100 صفحة، وأنه اختار إحدى الكتب الروائية التي تسرد قصة خيالية، واستعان بلغة "برايل".

وحظيت الكتب غير العربية بقراءة من قبل مهتمين بذلك، حيث أكد المشارك هيرون إيمزي (الصين) أن التنوع الحيوي داخل الماراثون ما هو إلا فرصة جيدة لالتقاء الثقافات، موضحا أنه تمكن من قراءة كتب باللغة الإنجليزية.. كما تابع بشغف رواية على مدى ثلاثة أيام، منوها بتعدد المختارات المطروحة ومناسبة الفئات العمرية على رغم من اختلاف الحضور من حيث الأذواق واللغات، وغيرها من المعايير قرائية.

وأكد (إثراء) التزامه بزراعة شجرة لكل 100 صفحة مقروءة بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي، حيث تم الانتهاء من زراعة أكثر من 8000 شتلة كانت نتاج النسخ الثلاث الماضية من الماراثون.