الرياضة - 08:06 - الزمالك يختتم دور مجموعات الكونفدرالية بثلاثية أمام إنيمبا «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 08:06 مساءً - الزمالك ضد إنيمبا.. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشواره في دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم 2024-2025، بالفوز على إنيمبا النيجيري بثنائية مقابل هدف، اليوم الأحد، وذلك على أرضي ستاد القاهرة الدولي.

أهداف مباراة الزمالك ضد إنيمبا في الكونفدرالية اليوم

- ونجح مصطفى شلبي في قص شريط أهداف الزمالك ضد إنيمبا اليوم، وذلك في الدقيقة 29 من زمن شوط المباراة الأول، وذلك عقب تمريرة سحرية من أحمد سيد زيزو.

- وعاد النجم التونسي سيف الجزيري وأضاف ثاني أهداف فريق الزمالك في المباراة أمام إنيمبا، وذلك في الدقيقة 49 من زمن شوط المباراة الثاني.

- وقبل نهاية المواجهة، نجح الجزيري في ختام ثلاثية الأبيض في المباراة، وذلك عند الدقيقة 88 من زمن شوط اللقاء الثاني.

الزمالك ضد إنيمبا في كأس الكونفدرالية اليوم

ودخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة إنيمبا النيجيري اليوم، وهو يتربع على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات خاضها أبناء ميت عقبة في الكونفدرالية حتى الآن، بواقع 3 انتصارات وتعادلين وبدون هزيمة لكتيبة جروس.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التأهل كمتصدر للمجموعة بعد أن حصد 11 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه فريق المصري البورسعيدي، الذي يخوض مواجهة في نفس التوقيت أمام بلاك بولز.

بينما يسعى فريق إنيمبا النيجري، في تحقيق الفوز اليوم على الزمالك، وانتظار هدية من بلاك بولز في الفوز على المصري البورسعيدي، من أجل خطف بطاقة الوصافة والتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك ضد إنيمبا في كأس الكونفدرالية اليوم

وجاء تشكيل الزمالك اليوم على النحو التالي