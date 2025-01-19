مصطفى بكري: موقف مصر ودعمها للأشقاء الفلسطينيين سيخلده التاريخ بأحرف من نور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 05:51 مساءً - أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن الموقف المصري من دعم القضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء ورفض التهجير سيخلده التاريخ بأحرف من نور.

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، مساء اليوم الأحد: "موقف مصر ودعمها للأشقاء وتمسكها بثوابتها ورفض التهجير سيخلده التاريخ بأحرف من نور ".

وتابع عضو مجلس النواب: "لقد رفض الرئيس السيسي كافة الضغوط والإغراءات، تعرض لهجوم شديد من الصهاينة والمتصهينين، لكنه ظل صامدا، التحية للقائد ولجهاز المخابرات العامة في فترة تولي الوزير عباس كامل الرئيس السابق، والوزير الحالي حسن رشاد رئيس الجهاز الذي أدار الملف بكفاءة واقتدار مع الأطراف المعنية، فتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة".