الرياضة - 05:46 - وسط توقعات بالارتفاع.. ما هو آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد 19 يناير 2025؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 05:46 مساءً - انخفض سعر الذهب في الأسواق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 يناير 2025، مع استمرار التوقعات بارتفاع سعر الذهب العالمي، خاصة مع زيادة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع البطالة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات اليوم الأحد 19 يناير 2025، نحو 3780 جنيها للبيع، ولكنه سجل في ختام التعاملات 3775 جنيها للبيع.

توقعات سعر الذهب العالمي في الأسبوع المقبل

وتترقب أسواق الذهب في جميع أنحاء العالم، تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، حيث إن كافة المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن سعر الذهب العالمي سيرتفع، خصوصا بعد تأكيد كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة سريعًا إذا استمر التضخم في التراجع، مع احتمال اتخاذ قرار في مارس المقبل إذا اقترب التضخم من هدف 2%، الأمر الذي سيزيد الطلب على الذهب.

تحليل الذهب خلال عام 2024

وفي عام 2024 ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 18% 565 جنيهًا»، فيما ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 27% 562 دولارًا»، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 2010، وجاءت هذه الزيادات مدفوعة بسياسات التيسير النقدي للفيدرالي الأمريكي، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية.

آخر تحديث لـ سعر الذهب

وتوفر كلمتك في السطور التالية كل ما يخص آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر.

سعر الذهب عيار 24

هبط سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الختامية ليسجل 4314.25 جنيه للبيع، 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

نقص سعر الذهب عيار 22 في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 3954.75 جنيه للبيع، 3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

انخفض سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مساء التعاملات إلى مستوى 3775 جنيها للبيع، 3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

دنا سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية من مستوى 3235.75 جنيه للبيع، 3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 2516.75 جنيه للبيع، 2500 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات المسائية نحو 2157.25 جنيه للبيع، 2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 9 فبلغ في محلات الصاغة المصرية نحو 1617.75 جنيه للبيع، 1607.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في مساء التعاملات اليوم نحو 30200 جنيه للبيع، 30000 جنيه للشراء.