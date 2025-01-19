هالاند يقود هجوم مان سيتي ضد إيبسويتش تاون ومشاركة سام مرسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 05:40 مساءً - الدوري الإنجليزي، يحل فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، ضيفا على نظيره إيبسويتش تاون ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "بورتمان رود".

تشكيل مانشستر سيتي أمام إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمي: إيدرسون

خط الدفاع: نونيس - أكانجي - دياز - جفارديول

خط الوسط: جوندوجان - كوفاسيتش- دوكو

خط الهجوم: دي بروين - فودين - هالاند

تشكيل إيبسوتش تاون

ويتواجد المحترف المصري سام مرسي في صفوف إيبسويتش تاون، كقائد للفريق الذي صعد إلى الدوري الإنجليزي من تشامبيونشيب قبل الموسم الجاري.

مباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون

ويسعى مانشستر سيتي إلى تصحيح مساره في مباراة اليوم بعدما سقط في فخ تعادل قاتل مع برينتفورد في الجولة الماضية، بهدفين لمثليهما.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون



تنطلق مباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

إيبسويتش تاون

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش



تذاع مباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويمتلك مانشستر سيتي حاليًا 35 نقطة في المركز الثامن، في حين أن إيبسويتش تاون لديه 16 نقطة في المركز الثامن عشر.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم على ملعب "الاتحاد" انتهت بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويقترب مانشستر سيتي من حسم تعاقده مع المصري عمر مرموش، بعد التوصل إلى اتفاق مع آينتراخت فرانكفورت، حيث تشير التقارير الصحفية إلى إجراء الفحص الطبي غدًا الإثنين.

مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون

ولم يخض مرموش مباراة فرانكفورت، مساء الجمعة ضد بوروسيا دورتموند، ولكنه تواجد في الملعب بعد اللقاء حيث حرص على توديع زملائه وجماهير النادي الألماني

وتأتي مباراة اليوم كبروفة أخيرة لنادي مانشستر سيتي قبل مباراة مصيرية ضد باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، مرحلة الدوري، حيث يسعى السكاي بلو إلى الفوز من أجل الحفاظ على آماله في إمكانية التأهل إلى دور الـ16.

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