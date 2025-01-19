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الرياضة - 05:46 - مصطفى بكري يحيي صمود الفلسطينيين: «شعب الجبارين.. لم يهرب من أرضه وتمسك بالمقاومة» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:46 - مصطفى بكري يحيي صمود الفلسطينيين: «شعب الجبارين.. لم يهرب من أرضه وتمسك بالمقاومة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - مصطفى بكري يحيي صمود الفلسطينيين: «شعب الجبارين.. لم يهرب من أرضه وتمسك بالمقاومة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 05:46 مساءً - وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، التحية للشعب الفلسطيني على صموده أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدار 471 يوما.

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، تويتر سابقا، اليوم الأحد: "إنها لحظة تاريخية هامة، سيتوقف أمامها التاريخ ليحكي قصة صمود شعب، صمد رغم العدوان الوحشي الذي استمر لأكثر من 470 يوما، إبادة، موت ودمار، جوع وعطش ونقص للدواء، برد وأمطار ونوم في العراء".

وتابع عضو مجلس النواب: "لكن شعب الجبارين لم يهرب من أرضه، تمسك بالمقاومة التي كبدت العدو خسائر جمة، شعب عنيد في دفاعه عن الأرض والعرض، التحية لأرواح الشهداء والمصابين والصامدين، تحية إلى فلسطين أرض العزة والكرامة".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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