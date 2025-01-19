قال الصحفي صديق الطيار:هذه علبة على شكل #شيشة_إلكترونية، تباع للأطفال وموجودة عند أغلب البقالات هنا في عدن..
العلبة بداخلها حلوى (مسحوق دقيق مُحلى) "لانجوس" وبعدة نكهات..
واضاف:اللانجوس اللي بداخلها يخرج من أفواه الأطفال على هيئة دخان رأيت الكثير من الأطفال يقبلون على شرائها ويتنافسون في إخراج الدخان (اللانجوس)..
واختتم:وهذا - برأيي - سبيل لتجريب الأطفال التدخين بالشيشة الإلكترونية وبالتالي إدمانها كيف دخل هذا المنتج إلى السوق المحلية وبات في متناول الأطفال..؟السؤال موجه إلى هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة..
يخرج من الافواه كالدخان.. بيع منتج للاطفال على شكل شيشة الكترونية في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 03:02 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي صديق الطيار:هذه علبة على شكل #شيشة_إلكترونية، تباع للأطفال وموجودة عند أغلب البقالات هنا في عدن..
قال الصحفي صديق الطيار:هذه علبة على شكل #شيشة_إلكترونية، تباع للأطفال وموجودة عند أغلب البقالات هنا في عدن..
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