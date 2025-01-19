وزير التعليم يستعرض المواد الدراسية بالبكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 03:00 مساءً - البكالوريا المصرية.. استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المواد التي سيتم تدريسها في نظام البكالوريا المصرية، والمقرر تطبيقها على طلاب الصف الأول الثانوي العام الدراسي المقبل.

المواد الدراسية بالبكالوريا المصرية

وأضاف عبد اللطيف، خلال لقائه رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع، أن المواد الدراسية التي يدرسها الطلاب في النظام، هي:

مواد نظام البكالوريا للصف الأول

- المواد الصف الأول الثانوي: التربية الدينية - اللغة العربية - التاريخ المصري - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلي مادتين خارج المجموع وهما اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

مواد نظام البكالوريا للصف الثاني

- المواد الصف الثاني الثانوي: اللغة العربية - التاريخ المصري - اللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة لمادة تخصص، يختار الطالب مادة واحدة كالتالى:

- مسار الطب وعلوم الحياة «الرياضيات أو الفيزياء».

- مسار الهندسة وعلوم الحاسب «الكيمياء والبرمجة».

- مسار الأعمال «المحاسبة أو إدارة الأعمال».

- مسار الآداب والفنون «علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية».

بينما يدرس طالب الصف الثالث 3 مواد فقط، وتعتبر مادة التربية الدينية أساسية في كافة التخصصات والمسارات التعليمية في نظام البكالوريا المصرية، بالإضافة إلى المواد التخصصية، وهي:

- الطب وعلوم الحياة تشمل الأحياء مستوي رفيع والكيمياء مستوي رفيع.

- الهندسة وعلوم الحساب تشمل الرياضيات مستوي رفيع والفيزياء مستوي رفيع.

- الأعمال تشمل الاقتصاد مستوي رفيع والرياضيات.

- الآداب والفنون تشمل جغرافيا مستوي رفيع والإحصاء.

مناقشة مقترح شهادة البكالوريا المصرية

وجاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والسادة الإعلاميين حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية، التي انطلقت منذ قليل بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الأعضاء المشاركين في الحوار المجتمعي

ويشارك في فعاليات جلسة الحوار المجتمعي لمناقشة شهادة البكالوريا المصرية، عماد حسين وأحمد موسى وجمال الكشكي وإسلام عفيفي والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، ويدير الجلسة الإعلامى أسامة كمال، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.