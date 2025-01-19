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الصليب الأحمر يدخل سجن عوفر لاستلام الأسرى الفلسطينيين (فيديو) - أخبار كلمتك

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الصليب الأحمر يدخل سجن عوفر لاستلام الأسرى الفلسطينيين (فيديو) - أخبار كلمتك

الصليب الأحمر يدخل سجن عوفر لاستلام الأسرى الفلسطينيين (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 06:20 مساءً - دخل وفد الصليب الأحمر إلى سجن عوفر الإسرائيلي، منذ قليل، لاستلام الأسرى الفلسطينيين وسط حراسة أمنية مشددة.

 

جيش الاحتلال يتسلم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الأسيرات الثلاث المفرج عنهن من قطاع غزة.

وبحسب موقع «واللا» العبري، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، فإن الصليب الأحمر أبلغ تل أبيب أن الوضع الصحي للأسيرات الثلاث جيد.

وكشفت وسائل الإعلام العبرية، عن أن الأسيرات سيخضعن لفحص طبي أولي ثم ينقلن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة.

 

حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأعلن الدفاع المدني في غزة، في بيان اليوم الأحد، عن استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة 30 آخرين في القصف الإسرائيلي منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع.

 

 

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

 

جيش الاحتلال يكمل استعداداته لاستقبال المختطفات الثلاث ضمن صفقة الأسرى

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأحد، أن الجيش أكمل استعداداته لاستقبال "المختطفات"، عبر نشر وحدات مختارة على حدود قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن الجيش غير قادر على تحديد الساعة التي يتوقع أن يستلم فيها الصليب الأحمر المختطفات الثلاث اللاتي ستفرج عنهن حركة حماس اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم قال الناطق باسم  كتائب القسام أبو عبيدة: إن كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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