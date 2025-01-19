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قرار عاجل من بايدن بشأن غزة بعد سريان وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى - أخبار كلمتك

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قرار عاجل من بايدن بشأن غزة بعد سريان وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى - أخبار كلمتك

قرار عاجل من بايدن بشأن غزة بعد سريان وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 06:20 مساءً - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الأحد، إن عملية وقف إطلاق النار في غزة اليوم هي  ثمرة سياسة فعالة نفذناها منذ شهور.

وأضاف: "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي ينفذ اليوم هو نفس المقترح الذي طرحته في مايو الماضي"، مشددا على أن من بين الأسرى المقرر الإفراج عنهم من غزة مواطنون أمريكيون.

وتابع بايدن: "نحو 700 شاحنة مساعدات ستدخل إلى قطاع غزة اليوم".

بدء عملية تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال

ودخل وفد الصليب الأحمر إلى سجن عوفر الإسرائيلي، منذ قليل، لاستلام الأسرى الفلسطينيين وسط حراسة أمنية مشددة.

كذلك أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الأسيرات الثلاث المفرج عنهن من قطاع غزة.

وبحسب موقع «واللا» العبري، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، فأن الصليب الأحمر أبلغ تل أبيب أن الوضع الصحي للأسيرات الثلاث جيد.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الأسيرات سيخضعن لفحص طبي أولي ثم ينقلن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة.

 

دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، رسميا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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