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أبو عبيدة: طوفان الأقصى غير وجه المنطقة ودق المسمار الأخير بنعش الاحتلال - أخبار كلمتك

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أبو عبيدة: طوفان الأقصى غير وجه المنطقة ودق المسمار الأخير بنعش الاحتلال - أخبار كلمتك

أبو عبيدة: طوفان الأقصى غير وجه المنطقة ودق المسمار الأخير بنعش الاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 06:40 مساءً - قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، إن التضحيات والدماء العظيمة التي بذلها الشعب الفلسطيني لن تذهب سدى، مضيفا: "شعبنا قدم من أجل حريته ومقدساته تضحيات غير مسبوقة على مدى 471 يوما".

وتابع أبو عبيدة: "471 يوما على معركة طوفان الأقصى التاريخية التي دقت المسمار الأخير بنعش الاحتلال الزائل دون شك.. معركة طوفان الأقصى بدأت من تخوم غزة لكنها غيرت وجه المنطقة وأدخلت معادلات جديدة في الصراع مع الكيان".

واستطرد: معركة طوفان الأقصى أدت إلى فتح جبهات قتال جديدة وأجبرت الكيان على اللجوء إلى قوى دولية لمساندته.. لقد أوصلت المعركة رسالة للعالم أن هذا الاحتلال كذبة كبيرة وستكون له آثار كبيرة على المنطقة".

الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وجاء إعلان إسرائيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا بعد أن أعلنت حركة حماس عن أسماء الأسرى الثلاث المقرر الإفراج عنهم. 

وقالت حركة حماس إنها قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة "رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير".

حصيلة العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة في غزة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 46 ألفا و913 شهيدا على الأقل و110 آلاف و750 جريحا منذ السابع من أكتوبر 2023.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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