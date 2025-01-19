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بايدن: لبنان أصبح بدون قيادة حزب الله وإيران في أضعف حالاتها منذ عقود - أخبار كلمتك

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بايدن: لبنان أصبح بدون قيادة حزب الله وإيران في أضعف حالاتها منذ عقود - أخبار كلمتك

بايدن: لبنان أصبح بدون قيادة حزب الله وإيران في أضعف حالاتها منذ عقود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 06:20 مساءً - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الأحد، إن لبنان أصبح بدون قيادة حزب الله كما أصبحت إيران في أضعف حالاتها منذ عقود وسوريا أصبحت بدون بشار الأسد.

 

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن عملية وقف إطلاق النار في غزة اليوم هو ثمرة سياسة مثمرة وفعالة نفذناها منذ شهور.

وأضاف: "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي ينفذ اليوم هو نفس المقترح الذي طرحته في مايو الماضي"، مشددا علي أن من بين الأسرى المقرر الإفراج عنهم من غزة مواطنون أمريكيون.

وتابع بايدن: "نحو 700 شاحنة مساعدات ستدخل إلى قطاع غزة اليوم".

 

بدء عملية تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال

ودخل وفد الصليب الأحمر إلى سجن عوفر الإسرائيلي، منذ قليل، لاستلام الأسرى الفلسطينيين وسط حراسة أمنية مشددة.

كذلك أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الأسيرات الثلاث المفرج عنهن من قطاع غزة.

وبحسب موقع «واللا» العبري، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، فأن الصليب الأحمر أبلغ تل أبيب أن الوضع الصحي للأسيرات الثلاث جيد.

وكشفت وسائل الإعلام العبرية، عن أن الأسيرات سيخضعن لفحص طبي أولي ثم ينقلن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة.

 

دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، رسميا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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