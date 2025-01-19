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دجلة يحافظ علي الصدارة، جدول ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الـ18 - أخبار كلمتك

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دجلة يحافظ علي الصدارة، جدول ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الـ18 - أخبار كلمتك

دجلة يحافظ علي الصدارة، جدول ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الـ18 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 06:20 مساءً - دوري المحترفين، أسدل الستار اليوم الأحد، عن مباريات الجولة الـ 18، بمسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” بمشاركة 20 فريقا.

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الـ18

1- وادي دجلة 38 نقطة 

2- المقاولون 35 نقطة

3- وي  34 نقطة 

4- أبوقير للأسمدة 33 نقطة 

5- كهرباء الاسماعيلية 30 نقطة 

6- الترسانة 29 نقطة 

7- أسوان 26 نقطة 

8- بروكسي 26 نقطة 

9- القناة 25 نقطة 

10- السكة الحديد 24 نقطة 

11- الداخلية 23 نقطة

12- بترول أسيوط 23 نقطة 

13- بلدية المحلة 20 نقطة 

14- لافيينا 17 نقطة

15- راية 17 نقطة 

16- منتخب السويس 17 نقطة 

17- المنصورة 17 نقطة 

18-طنطا 14 نقطة 

19- سبورتنج 13 نقطة 

20- ديروط 11 نقطة

 

نتائج مباريات الجولة الـ 18 في دوري المحترفين

الداخلية ضد وي 2-1

بروكسي ضد سبورتنج 2-2

وادي دجلة ضد راية 2-0

كهرباء الإسماعيلية ضد المقاولون العرب 1-1

السكة الحديد ضد منتخب السويس 1-0

طنطا ضد المنصورة 1-3 

لافيينا ضد أسوان 1-2

أبوقير للأسمدة ضد ديروط 2-1

القناة ضد بترول أسيوط 1-0

الترسانة ضد بلدية المحلة 3-3

 

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وأسدل الستار على مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” في موسمه الثاني،  بمشاركة 20 فريقًا. 

نتائج مباريات الجولة 17 من دوري المحترفين 

سبورتنج 0-0 الداخلية  

بلدية المحلة 2-2 كهرباء الإسماعيلية  

المنصورة 0-2 وادي دجلة

منتخب السويس 1-4 أبو قير للأسمدة  

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راية 1-1 بروكسي

وي 2-1 القناة  

بترول أسيوط 3-3 الترسانة  

ديروط 1-1 لافيينا  

أسوان 1-0 طنطا

المقاولون العرب 1- 3 السكة الحديد مودرن

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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