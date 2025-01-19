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الرياضة - 06:26 - حرمان وفصل من المدرسة.. قرارات هامة في خناقة «طالبات التجمع» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:26 - حرمان وفصل من المدرسة.. قرارات هامة في خناقة «طالبات التجمع» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:26 - حرمان وفصل من المدرسة.. قرارات هامة في خناقة «طالبات التجمع» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 06:26 مساءً - أثارت واقعة تعدى 3 طالبات في مدرسة دولية بالتجمع الخامس على طالبة زميلاتهن، الجدل على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع فيديو وثق حالة التعدي على الطالبة بحالة عنف من قبل الطالبات.

الطالبة «كرمة» أصيب على إثر التعدي بعدة جروح خضعت خلال ذلك، لإجراء عملية جراحية في الأنف، وكدمات في الوجه.

وزارة التربية والتعليم من شأنها كلفت لجنة بمتابعة الحادث، عقب انتشار فيديوهات على كافة المواقع التواصل، اطلعت على كافة تفاصيل الواقعة، انتهت باتخاذ حزمة إجراءات ضد الطالبات في واقعة التعدي المثيرة.

أولها، وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، ومن ثم فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل، كما تضمن القرارات التي أصدرها الوزير، فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين.

من جانبه، استمعت جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة، لأقوال أسرة الطالبة المعتدي عليها بعدما تقدم ببلاغ رسمي ضد الطالبات في قسم شرطة التجمع الأول.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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