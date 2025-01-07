دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تسهيلًا لذوي الهمم، الصحة تقرر زيادة عدد اللجان الطبية إلى 528 لجنة بالمحافظات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تسهيلًا لذوي الهمم، الصحة تقرر زيادة عدد اللجان الطبية إلى 528 لجنة بالمحافظات - أخبار كلمتك

تسهيلًا لذوي الهمم، الصحة تقرر زيادة عدد اللجان الطبية إلى 528 لجنة بالمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:35 صباحاً - كشفت وزارة الصحة عن رفع عدد اللجان الطبية المخصصة للكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 528 لجنة على مستوى الجمهورية

 

تسهيل الإجراءات على المواطنين

 

أوضحت وزارة الصحة أنه تشمل هذه اللجان المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وذلك لضمان تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير التغطية الطبية اللازمة في مختلف المحافظات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن مناظرة وإجراء الفحوصات الطبية لما يزيد عن 373 ألف مواطن ممن تقدموا للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وذلك في جميع محافظات الجمهورية خلال عام 2024،وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تعزيز رعاية ذوي الهمم ودعم اندماجهم الكامل في المجتمع.

 


وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن الفئات المؤهلة للحصول على «كارت الخدمات المتكاملة» تشمل مجموعة واسعة من حالات الإعاقة، من بينها البتر متعدد الأطراف أو طرف واحد، والشلل الرباعي أو الدماغي، وضمور العضلات، وشلل الأطفال في أحد الأطراف أو أكثر،وتشمل الحالات الأخرى كف البصر، الإعاقات المتعددة، متلازمة داون، الإعاقات الذهنية بمعدل ذكاء لا يتجاوز 35%، إضافة إلى طيف التوحد والتقزم.

 

مناظرة 163 ألفًا و91 مواطنًا من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة


وأضاف عبدالغفار أن الوزارة أجرت الفحوصات الطبية اللازمة لـ291 ألف مواطن تقدموا للاستفادة من الدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى مناظرة 163 ألفًا و91 مواطنًا من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تُعفى من الضرائب والرسوم الجمركية.


من جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن الحصول على كارت الخدمات المتكاملة يتطلب تسجيل البيانات الشخصية عبر الموقع الرسمي للوزارة  وتشمل البيانات المطلوبة الاسم الرباعي، الرقم القومي، نوع الإعاقة، رقم الهاتف، والعنوان، مضيفًا أن المتقدم يتلقى رسالة نصية على هاتفه المحمول تُحدد موعد ومكان الكشف الطبي، مشيرًا إلى أن الموقع يعمل على مدار الساعة.


وأكد زيدان أن وزارة الصحة والسكان تلتزم بحوكمة الإجراءات الطبية وتوفير الدعم اللازم لتسهيل حصول ذوي الإعاقة على كارت الخدمات المتكاملة،موضحًا أن اللجان الطبية التابعة للوزارة، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة، هي الجهات المنوطة بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، وبعد الانتهاء من الإجراءات، تُحال الطلبات إلى وزارة التضامن الاجتماعي التي تتولى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق