بعد نشره صورة للراحلين خلال 2024، أرملة محمد رحيم تشكر حفل joy awards - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 06:20 مساءً - حرصت أنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم على توجيه الشكر لإدارة مهرجان joy awards في دورته الخامسة، التي أُقيمت في الرياض بحضور عدد كبير من الفنانين وعدة فعاليات كثيرة ومتنوعة.

ونشرت أنوسة عبر حسابها الرسمي بـفيس بوك صورة مُجمعة عُرضت ضمن فعاليات الحفل أمس، لكل الراحلين في 2024، ومنهم الملحن محمد رحيم،و علقت على الصورة قائلةً: "الله يرحمك يا حبيبي ويرحمهم كلهم جميعًا.. رحيلكوا قصر فينا" , شكرا Joy awards.

النسخة الخامسة من "جوائز صنّاع الترفيه" JOY AWARDS



وحضر الحفل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بما في ذلك وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، ووصولًا إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيرًا.

وشارك في الحفل بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.





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