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مشاهير العرب - بعد تحقيقه 500 جنيه.. فيلم «المستريحة» مهدد بالسحب من دور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد تحقيقه 500 جنيه.. فيلم «المستريحة» مهدد بالسحب من دور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تحقيقه 500 جنيه.. فيلم «المستريحة» مهدد بالسحب من دور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 03:00 مساءً - حقق فيلم «المستريحة» بطولة ليلى علوي، إيرادات ضعيفة بدور العرض السينمائية أمس.

إيرادات فيلم المستريحة

واكتفى فيلم المستريحة أمس السبت بإيرادات بلغت 500 جنيه فقط، ليكون بذلك في المركز الأخير بقائمة الأفلام المعروضة، مما يجعله مهددا بالسحب خلال الأيام المقبلة.

فيلم المستريحة

تفاصيل فيلم المستريحة

وتدور أحداث فيلم المستريحة من بطولة الفنانة ليلى علوي في إطار لايت كوميدي تبدأ أحداثه بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها، فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

صناع فيلم المستريحة

أبطال فيلم المستريحة

يشارك في بطولة فيلم المستريحة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: عمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي وإخراج عمرو صلاح.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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