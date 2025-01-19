مشاهير العرب - بعد تحقيقه 500 جنيه.. فيلم «المستريحة» مهدد بالسحب من دور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 03:00 مساءً - حقق فيلم «المستريحة» بطولة ليلى علوي، إيرادات ضعيفة بدور العرض السينمائية أمس.

إيرادات فيلم المستريحة

واكتفى فيلم المستريحة أمس السبت بإيرادات بلغت 500 جنيه فقط، ليكون بذلك في المركز الأخير بقائمة الأفلام المعروضة، مما يجعله مهددا بالسحب خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل فيلم المستريحة

وتدور أحداث فيلم المستريحة من بطولة الفنانة ليلى علوي في إطار لايت كوميدي تبدأ أحداثه بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها، فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

أبطال فيلم المستريحة

يشارك في بطولة فيلم المستريحة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: عمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي وإخراج عمرو صلاح.