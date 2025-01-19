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قصور الثقافة تطلق دورة الدراسات السينمائية الحرة اليوم - أخبار كلمتك

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قصور الثقافة تطلق دورة الدراسات السينمائية الحرة اليوم - أخبار كلمتك

قصور الثقافة تطلق دورة الدراسات السينمائية الحرة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 02:49 مساءً - تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، اليوم الأحد، في السادسة مساء، أولى فعاليات الدورة التدريبية للدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما بجاردن سيتي، ضمن برامج وزارة الثقافة.

دورة الدراسات السينمائية الحرة 

و تستمر الدورة التدريبية لمدة ثلاثة أشهر، وتتضمن محاضرات مكثفة في فنون السينما، في مجالات: السيناريو، التصوير، المونتاچ، والإخراج، ويحاضر بها نخبة من السينمائيين المتخصصين والنقاد، منهم: د. طارق الشناوي، د. أشرف محمد، د. مختار يونس، د. مروة عزب، د.حسين بكر، د. ضياء الدين جابر، زايد نايف، يسري المناديلي، عادل عوض، حسام المحفوظي، فخر الدين نجيدة، وعصام حلمي، وغيرهم.

وتتوفر استمارات الاشتراك بالقصر ومتاح التسجيل وسداد جزء من رسوم الدورة وتستكمل خلال مدة الدراسة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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