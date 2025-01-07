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مشاهير العرب - لينا شاماميان في حلقة غنائية خاصة من سبوت لايت مع شيرين سليمان - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لينا شاماميان في حلقة غنائية خاصة من سبوت لايت مع شيرين سليمان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لينا شاماميان في حلقة غنائية خاصة من سبوت لايت مع شيرين سليمان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 04:01 مساءً - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها "سبوت لايت" المذاع على شاشة صدى البلد، المطربة لينا شاماميان التي تتحدث عن كواليس حفلاتها الغنائية في مصر، خاصة حفلها في مهرجان الموسيقى العربية وتتحدث أيضا عن الفرق بين تفاعل الجمهور المصري وغيره من الجماهير العربية.

كما تتحدث لينا شاماميان، أيضا عن أعمالها التي تستعد لها في الفترة القادمة، وتكشف عن كواليس غنائها لتترات المسلسلات وتقديمها لتتر مسلسل سوري في الفترة المقبلة.

وتتحدث في لقائها الخاص عن ذكرياتها، وعن الشخصية التي ورثت عنها الصوت الجميل، كما تكشف أيضا عن سر تعلقها باللوك المتميز الذي تحافظ عليه منذ ظهورها في الوسط الغنائي.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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