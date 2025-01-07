مشاهير العرب - لينا شاماميان في حلقة غنائية خاصة من سبوت لايت مع شيرين سليمان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 04:01 مساءً - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها "سبوت لايت" المذاع على شاشة صدى البلد، المطربة لينا شاماميان التي تتحدث عن كواليس حفلاتها الغنائية في مصر، خاصة حفلها في مهرجان الموسيقى العربية وتتحدث أيضا عن الفرق بين تفاعل الجمهور المصري وغيره من الجماهير العربية.

كما تتحدث لينا شاماميان، أيضا عن أعمالها التي تستعد لها في الفترة القادمة، وتكشف عن كواليس غنائها لتترات المسلسلات وتقديمها لتتر مسلسل سوري في الفترة المقبلة.

وتتحدث في لقائها الخاص عن ذكرياتها، وعن الشخصية التي ورثت عنها الصوت الجميل، كما تكشف أيضا عن سر تعلقها باللوك المتميز الذي تحافظ عليه منذ ظهورها في الوسط الغنائي.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.