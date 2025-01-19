جريمة جديدة تهز مدينة تعز .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

في جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم العنف في محافظة تعز، أقدم شقيق على قتل شقيقته نجية عبدالماجد ياسين (60 عاماً) وإصابة ابنها عبدالجبار محمد ياسين (32 عاماً) برصاص مباشر في منزلهما بمديرية مقبنة.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الجاني عبدالكافي ونجله نسيم قد اقتحما منزل الضحيتين وفتحا النار عليهما بشكل عشوائي، مما أدى إلى مقتل السيدة نجية وإصابة ابنها بجروح بالغة.

وأشارت المصادر إلى أن الدافع وراء ارتكاب هذه الجريمة يعود إلى خلافات عائلية قديمة، حيث سبق وأن وقعت مشادات كلامية بين الطرفين، إلا أن أحداً لم يتوقع أن تتطور الأمور إلى هذه المأساة.