سائقو يرفعون لافتات تطالب بهذا الأمر في طريق التربة بتعز(صور) - أخبار كلمتك

سائقو يرفعون لافتات تطالب بهذا الأمر في طريق التربة بتعز(صور) - أخبار كلمتك

سيطرة الشبورة واعتدال الأجواء.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سيطرة الشبورة واعتدال الأجواء.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - مع بدء الهدنة.. الاحتلال يطلق النار تجاه مدنيين حاولوا الاقتراب من محور نتساريم بغزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - مع بدء الهدنة.. الاحتلال يطلق النار تجاه مدنيين حاولوا الاقتراب من محور نتساريم بغزة - أخبار كلمتك

اليوم، مواجهات نارية في الجولة الـ 18 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

اليوم، مواجهات نارية في الجولة الـ 18 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال: سنواجه كل خرق للاتفاق برد مناسب - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال: سنواجه كل خرق للاتفاق برد مناسب - أخبار كلمتك

بعد 15 شهرًا من الحرب، هدنة غزة تدخل حيز التنفيذ - أخبار كلمتك

بعد 15 شهرًا من الحرب، هدنة غزة تدخل حيز التنفيذ - أخبار كلمتك

الكشف عن أزمة غاز في عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن أزمة غاز في عدن - أخبار كلمتك

جريمة جديدة تهز مدينة تعز .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

جريمة جديدة تهز مدينة تعز .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:41 - حماس: تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى يعود لأسباب فنية ميدانية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:41 - حماس: تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى يعود لأسباب فنية ميدانية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:41 - عاجل.. بدء الوقت المعلن لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:41 - عاجل.. بدء الوقت المعلن لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

جريمة جديدة تهز مدينة تعز .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جريمة جديدة تهز مدينة تعز .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

جريمة جديدة تهز مدينة تعز .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 08:47 صباحاً - كلمتك/ خاص

في جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم العنف في محافظة تعز، أقدم شقيق على قتل شقيقته نجية عبدالماجد ياسين (60 عاماً) وإصابة ابنها عبدالجبار محمد ياسين (32 عاماً) برصاص مباشر في منزلهما بمديرية مقبنة.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الجاني عبدالكافي ونجله نسيم قد اقتحما منزل الضحيتين وفتحا النار عليهما بشكل عشوائي، مما أدى إلى مقتل السيدة نجية وإصابة ابنها بجروح بالغة.

وأشارت المصادر إلى أن الدافع وراء ارتكاب هذه الجريمة يعود إلى خلافات عائلية قديمة، حيث سبق وأن وقعت مشادات كلامية بين الطرفين، إلا أن أحداً لم يتوقع أن تتطور الأمور إلى هذه المأساة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم عقد جلسة رفعتها المعلمة المغدور بها على زوجها قبل مقتلها في عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق