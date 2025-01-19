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دولة عربية تفرج عن ١٧ صياد يمني عقب فترة طويلة من احتجازهم - أخبار كلمتك

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دولة عربية تفرج عن ١٧ صياد يمني عقب فترة طويلة من احتجازهم - أخبار كلمتك

دولة عربية تفرج عن ١٧ صياد يمني عقب فترة طويلة من احتجازهم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 11:47 صباحاً - كلمتك/ خاص

أفرجت #السوادن عن 17 صيادًا يمنيًا .

وذلك بعد فترة من احتجازهم بسبب اصطيادهم في مياهها الإقليمية بدون تصريح.

ويذكر أن الصيادين جميعهم من أبناء محافظة الحديدة 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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