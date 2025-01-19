مشاهير العرب - يا بنت الإية.. تامر حسني يقدم عرضا عالميا على مسرح جوي أوورد بصحبة نيللي كريم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 12:26 مساءً - قدم الفنان تامر حسني، عرض عالمي على أغنية «يا بنت الإية» مع الفنانة نيللي كريم، والتي شاركت بالرقص والغناء معه، بالإضافة إلى أنه دخل المسرح طائرا وسط استقبال حافل من الحضور.

حفل جوي أوورد

ويعد حفل جوي أوورد، من أهم الأحداث الفنية في المنطقة، حيث يحتفي بصنّاع الفن والترفيه في مجالات السينما، الدراما، الموسيقى، والرياضة، بالإضافة إلى المؤثرين الاجتماعيين، ويُبث الحفل على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، ومنصة «شاهد».

ويتميز حفل جوائز صناع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق «JOY AWARDS»، الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجون، والرياضة، والمؤثرون.