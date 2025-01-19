تفوق أبيض، تاريخ مواجهات الزمالك وإنيمبا قبل لقاء الليلة - أخبار كلمتك

تفوق أبيض، تاريخ مواجهات الزمالك وإنيمبا قبل لقاء الليلة - أخبار كلمتك

أزمات المترجمين في الأهلي عرض مستمر (تقرير) - أخبار كلمتك

أزمات المترجمين في الأهلي عرض مستمر (تقرير) - أخبار كلمتك

قائمة مصر لمواجهة كرواتيا الليلة في بطولة العالم لليد - أخبار كلمتك

قائمة مصر لمواجهة كرواتيا الليلة في بطولة العالم لليد - أخبار كلمتك

الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل أجبرت على قبول كل شروط المقاومة الفلسطينية - أخبار كلمتك

الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل أجبرت على قبول كل شروط المقاومة الفلسطينية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقود تدويل بنك المعرفة المصري - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقود تدويل بنك المعرفة المصري - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 19 يناير 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 19 يناير 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

نائب رئيس هيئة الطاقة: مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

نائب رئيس هيئة الطاقة: مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نشوى مصطفى ترد على منتقدي خروجها للعمل بعد وفاة زوجها: مضطرة أنزل اشتغل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نشوى مصطفى ترد على منتقدي خروجها للعمل بعد وفاة زوجها: مضطرة أنزل اشتغل - أخبار كلمتك

رئيس الهيئة يناقش خطة عمل مطار سيئون الدولي للعام 2025م - أخبار كلمتك

رئيس الهيئة يناقش خطة عمل مطار سيئون الدولي للعام 2025م - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

إشارة ميسي تشعل أزمة مع جماهير المكسيك - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إشارة ميسي تشعل أزمة مع جماهير المكسيك - أخبار كلمتك

إشارة ميسي تشعل أزمة مع جماهير المكسيك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 12:15 مساءً - تصدر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، المشهد في واقعة جدلية خلال فوز فريقه على نظيره كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة ودية أقيمت فجر اليوم الأحد.

أحداث مباراة إنتر ميامي وكلوب أمريكا 

وافتتح كلوب أمريكا التسجيل عن طريق المهاجم هنري مارتين في الدقيقة (31). وسرعان ما أدرك ميامي هدف التعادل، عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من رأسية، في الدقيقة (34).

وفي الدقيقة (53) سجل المدافع إسرائيل رييس الهدف الثاني للفريق المكسيكي، قبل أن ينجح توماس أبيليس في إحراز التعادل لفريق إنتر ميامي ميامي في الدقيقة (90).

وبعد ذلك لجأ الفريقان إلى ركلات الحظ الترجيحية التي حسمها إنتر ميامي بنتيجة (3-2).

احتفال ميسي يستفز جماهير المكسيك 

واحتفل ميسي بهدفه بشكل استفزازي أمام الجماهير المكسيكية، موجها لهم 3 أصابع، في إشارة إلى الألقاب الثلاثة التي حققتها الأرجنتين في بطولات كأس العالم.

بينما ألمح ميسي إلى أن المكسيك لم تحقق أي لقب حتى الآن في المونديال، عندما أشار بيده إلى "صفر".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بينهم الأهلي وبيراميدز، تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق