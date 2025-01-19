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وزير العمل يلتقي وفدا سعوديا لتنسيق إجراءات اختبارات السائقين المُرشحين للعمل في موسم الحج - أخبار كلمتك

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وزير العمل يلتقي وفدا سعوديا لتنسيق إجراءات اختبارات السائقين المُرشحين للعمل في موسم الحج - أخبار كلمتك

وزير العمل يلتقي وفدا سعوديا لتنسيق إجراءات اختبارات السائقين المُرشحين للعمل في موسم الحج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 02:49 مساءً - التقى محمد جبران وزير العمل اليوم الأحد بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،مع وفد من النقابة العامة للسيارات السعودية، برئاسة أسامة سمكري،و المُختصة بإجراء إختبارات للسائقين والفنيين المصريين المرشحين للسفر إلى "المملكة" للعمل الموسمي خلال موسم الحج والعمرة 2025.

 موسم الحج والعمرة 2025

وقال  وزير العمل: إن الهدف من هذا اللقاء، الترتيب وتوحيد الإجراءات الخاصة بعملية اختبار وسفر هؤلاء السائقين وعددهم حتى الآن 20 ألف سائق، وكذلك الإتفاق على تأسيس قاعدة بيانات ثابتة مع وزارة النقل السعودية لضمان كافة الحقوق والواجبات للطرفين خلال فترة عمل هؤلاء المصريين هناك.

 


حضر اللقاء: عبد الله المحمادي مدير شئون شركات النقل بالنقابة العامة للسيارات، بالسعودية، وسعيد هندي عن شعبة شركات إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجموعة شركات الهندي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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