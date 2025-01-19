الرياضة - 02:55 - تحديث لحظي لـ عيار 21 و24.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 02:55 مساءً - سعر الذهب.. استقر سعر الذهب في مصر الآن داخل أسواق الصاغة المحلية، ليسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4320 جنيًها للبيع، 4297.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر

وتوفر بوابة كلمتك لمتابعيها وقرائها تحديث لحظي لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 19 يناير 2025، ويمكنكم متابعة أسعار الدهب من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

تحديث لحظي لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 19 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر نحو 4320 جنيهًا للبيع، 4297.25 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 22

استقر سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر عند 3960 جنيهًا للبيع، 3939 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر نحو 3780 جنيهًا للبيع، 3760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر نحو 3240 جنيهًا للبيع، 3222.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

في حين بلغ سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر نحو 2520 جنيهًا للبيع، 2506.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب عيار 12 الآن في مصر نحو 2160 جنيهًا للبيع، 2148.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وحقق سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر نحو 1620 جنيهًا للبيع، 1611.5 جنيهًا للشراء.

سعر الجنية الذهب

سجل سعر الجنية الذهب في مصر اليوم السبت 19 يناير 2025، نحو 30240 جنيهًا للبيع، 30080 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

في حين بلغ سعر أوقية الذهب في مصر الآن نحو 2703.38 دولارًا للبيع، 2702.33 دولارًا للشراء.