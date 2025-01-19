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منهما هدية الزمالك، فرصتان فقط تضمن التأهل للمصري بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

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منهما هدية الزمالك، فرصتان فقط تضمن التأهل للمصري بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

منهما هدية الزمالك، فرصتان فقط تضمن التأهل للمصري بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 04:40 مساءً - الكونفيدرالية، يسعي فريق النادي المصري لحجز تذكرة التأهل لدور ربع النهائي  بالبطولة الكونفيدرالية خلال مواجهة بلاك بولز اليوم الأحد.

موعد مباراة المصري وبلاك بولز 

ويلتقي فريق  النادي المصري البورسعيدي بضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على إستاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساء اليوم الأحد في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة  كأس الكونفيدرالية الأفريقية

 

ويتواجد المصري ، برفقة الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية 2025.

وتضم المجموعة الرابعة الزمالك والمصري بجانب إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

صراع المصري وانيمبا في التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية

ويتنافس المصري البورسعيدي، الذي يمتلك 6 نقاط، وإنيمبا النيجيري صاحب الـ5 نقاط وبلاك بولز 4 نقاط على التذكرة الثانية في الجولة السادسة والأخيرة.

وحسم نادي الزمالك تأهله لدور الـ 8، من بطولة الكونفدرالية 2025 بعدما تصدر قمة المجموعة الرابعة مع نهاية الجولة الخامسة.

فرص تأهل المصري بالكونفيدرالية 

وامام فريق المصري سيناريوهين فقط للتاهل الي ربع نهائي الكونفدرالية 

اولا الفوز باي نتيجة علي بلاك بولز تضمن له التاهل لربع النهائي بغض النظر عن نتيجة الزمالك وانيمبا النيجيري لانه في هذه الحالة يرتفع رصيد المصري الي تسع نقاط ويتاهل كوصيف للمجموعة وحال فوز انيمبا سيكون ثماني نقاط

ثانيا السيناريو الثاني هو في حالة تعادل المصري وبلاك بولز سيصبح رصيد المصري سبع نقاط لكنه لن يتاهل سوي في حالة تعادل او هزيمة انيمبا من الزمالك 

هزيمة المصري تحرمه من التاهل لانه سيتجمد رصيده عند ست نقاط ويصبح بلاك بزلز سبع نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية

1- الزمالك برصيد 11 نقطة.

2- المصري برصيد 6 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري برصيد 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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