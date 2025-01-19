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الرياضة - 04:26 - وزير التعليم: مقترح تدريس الدين كمادة أساسية تم إرساله إلى مجلس النواب - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:26 - وزير التعليم: مقترح تدريس الدين كمادة أساسية تم إرساله إلى مجلس النواب - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - وزير التعليم: مقترح تدريس الدين كمادة أساسية تم إرساله إلى مجلس النواب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 04:26 مساءً - أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مقترح تدريس التربية الدينية كمادة أساسية بداية من العام الدراسي المقبل 2025/ 2026، طُرح في الحوار المجتمعي، وتم إرساله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.

إضافة مادة التربية الدينية كمادة أساسية

وأشار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه سيتم إضافة مادة التربية الدينية كمادة أساسية إلى المجموع، بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة.

تدريس التربية الدينية لكافة الطلاب

وأكد عبد اللطيف، أن تدريس مادة التربية الدينية سيكون لكل الطلاب مسلمين ومسيحيين، فعلى سبيل المثال قضية بر الوالدين يوجد لها آيات في القرآن الكريم، وكذلك في الأحاديث النبوية، وفى الدين المسيحي هناك ما يدل على أهمية بر الوالدين، وسيكون الوزن النسبي للمناهج وبعد تدريس المناهج متساوية ومعايير الامتحانات واضحة لكل طالب.

جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي المنعقدة اليوم الأحد 19 يناير، في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية، مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين حول مقترح «شهادة البكالوريا المصرية» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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