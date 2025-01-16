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الرياضة - 02:16 - بهذا الموعد.. بدء شهر رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:16 - بهذا الموعد.. بدء شهر رمضان 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - بهذا الموعد.. بدء شهر رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 02:16 مساءً - موعد شهر رمضان.. يأتي شهر رمضان الكريم حاملًا بين طياته اليُمن والبركات، وتتهيأ النفوس لعمل الطاعات في هذا الشهر الفضيل، فكثرت مؤشرات البحث من قبل المواطنين عن موعد شهر رمضان 2025.

وفي هذا الصدد توفر كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص موعد بدء شهر رمضان، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

موعد شهر رمضان 2025

ووفقاً لما أشارت إليه الحسابات الفلكية، من المقرر أن يكون أول أيام شهر رمضان 2025، هو يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، على أن يستمر شهر رمضان 2025 لمدة 29 أو 30 يومًا.

موعد شهر رمضان 2025

موعد بداية شهر رمضان 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يولد هلال شهر رمضان 1446 هـ في تمام الساعة 2:47 فجر يوم الجمعة 28 فبراير 2025 بتوقيت القاهرة. وسيتم تحري رؤية الهلال مساء نفس اليوم، حيث سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما سيستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 37 دقيقة.

موعد شهر رمضان 2025

وفي مختلف محافظات مصر، يتراوح بقاء الهلال بين 34 و37 دقيقة، بينما تختلف هذه المدة في العواصم والمدن العربية، حيث تتراوح بين 20 و44 دقيقة.

شهر رمضان 2025
موعد شهر رمضان 2025

كم يومًا يتبقى على بداية شهر رمضان 2025

ووفقًا لتوقعات الحسابات الفلكية، يتبقى أقل من 60 يومًا على موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2025، لذا يستعد المسلمون لاستقبال الشهر المبارك، شهر الصيام والقيام، شهر تلاوة القرآن، شهر مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات، ويقول فيه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء رمضان فُتّحـت أبواب الجنة، وغُـلّـقـت أبواب النار، وصُفّـدت الشـياطين).

شهر القيام
موعد بدء شهر رمضان 2025

موعد عيد الفطر في 2025

ووفقاً للحسابات الفلكية ينتهي شهر رمضان يوم 29 أو 30 مارس بحسب استطلاع رؤية الهلال، ومن المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر المبارك 2025، يوم 1 أبريل 2025، ولا تقل إجازة عيد الفطر للطلاب والموظفين عن 3 أيام.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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