الرياضة - 02:16 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 46 ألفا و 788 شهيدا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 02:16 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 46 ألفا و788 والمصابين إلى 110 آلاف و453 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

كما أضافت وزارة الصحة في بيانها بأن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية وصل منها إلى المستشفيات 81 شهيداً و188 إصابة.

ومساء الأربعاء، أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي بالدوحة، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، لافتا إلى أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

وجاء الإعلان عن الاتفاق في اليوم 467 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، التي خلفت بدعم أمريكي أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.