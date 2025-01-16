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الرياضة - 06:16 - سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:16 - سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:16 - سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 06:16 مساءً - تراجع سعر الدولار بنسب طفيفة خلال تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025 في البنوك العاملة بمصر بحسب آخر تحديث، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي نحو 50.45 جنيه للبيع، و50.35 جنيه للشراء.

وتوفر كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الدولار الأمريكي في البنوك المختلفة، بحسب آخر تحديث له، وتأتي على النحو الآتي:

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

- 50.45 جنيه للبيع.

- 50.35 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 50.45 جنيه للبيع.

- 50.35 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

- 50.45 جنيه للبيع.

- 50.35 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 50.48 جنيه للبيع.

- 50.38 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

- 50.40 جنيه للبيع.

- 50.30 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- 50.50 جنيه للبيع.

- 50.41 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 16 يناير، على مؤشر جوجل نحو 50.40 جنيه.

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل
سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 16 يناير 2025
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.45 جنيه 50.35 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 50.45 جنيه 50.35 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.45 جنيه 50.35 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.48 جنيه 50.38 جنيه
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.40 جنيه 50.30 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.50 جنيه 50.41 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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