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مشاهير العرب - بالفيديو.. لحظه هروب منفذ حادث طعن سيف علي خان - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بالفيديو.. لحظه هروب منفذ حادث طعن سيف علي خان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بالفيديو.. لحظه هروب منفذ حادث طعن سيف علي خان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 08:36 مساءً - أثارت واقعة سرقة منزل الفنان الهندي سيف علي خان خلال الساعات الماضية جدلا وسعا بين جمهوره ومحبينه، حيث تهجم اللص على خان وطعنه 6 طعنات.

وفي هذا الصدد نشرت قناة هندية عبر حسابها بموقع «إكس» أول فيديو من كاميرات المراقبة للمشتبه به في طعن نجم هوليوود سيف علي خان أثناء هروبه من على الدرج.

وقالت مصادر الشرطة: «حددنا هويته، وكان غير مقنع وهو ينظر إلى الكاميرا».

سيف علي خان يخضع لعملية جراحية

وجاءت إصابة الممثل الهندي سيف علي خان بست طعنات، أثناء محاولة سرقة منزله بمنطقة مومباي، وعلى الفور تم نقله لمستشفى ليلافاتي لتلقي العلاج ومحاولة إنقاذ حياته بعد تسديد هذه الطعنات له.

وخضعسيف علي خان لعملية جراحية فور نقله لمستشفى ليلافاتي، لإنقاذ حياته، وفقا لما جاء في بيان أصدره فريق عمل الممثل الهندي.

وأشار البيان إلى خضوع خان لعملية جراحية: «سيف علي خان خضع لعملية جراحية وخرج منها بسلام، هو الآن في مرحلة التعافي وتحت المراقبة الطبية المستمرة، أفراد العائلة بخير، والشرطة تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث».

يذكر أن الشرطة كشفت جانبا من تفاصيل الحادث الذي تعرض له الفنان الهندي سيف علي خان، حيث أوضحت أن حادث الطعن الذي تعرض له نجم بوليوود جاء نتيجة اقتحام شخص مجهول لمنزل سيف علي خان بغرض السرقة، ثم حدثت مواجهة عنيفة بينه وبين الممثل الهندي انتهت بطعنه 6 طعنات، منها اثنان عميقتان، وطعنة أخرى قريبة من العمود الفقري، وما زالت التحقيقات جارية لتحديد هوية الجاني.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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