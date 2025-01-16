موضوع عائلي 3 الحلقة 7، عبلة تفاجئ إبراهيم في منزله أثناء وجود زوجته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 06:15 صباحاً - مسلسل موضوع عائلي 3، دارت أحداث مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 7 معرفة مريم بأن إبراهيم كان في أحد محلات الملابس النسائية من صديقتها ريهام، وتشعر مريم بالحزن بسبب تغير إبراهيم بشكل واضح، وبينما يحاول إبراهيم مصالحة مريم ولكن تتواصل عبلة معه هاتفيًا، وتطلب منه المجيء فورًا إلى موقع أرسلته على الهاتف، فيذهب إليها.

وهناك يتفاجأ أنها تعد قاعة أفراح لحفل زفافهما وحضر حميد الشاعري ليعد بروفة لحفل الزفاف، ولكنه يدخل في مشادة مع إبراهيم ويرحل، ويعود إبراهيم إلى المنزل ليجد عبلة في منزله في ظل وجود زوجته وشقيقته وابنته.

وعلى هامش الحلقة يقرر غازي وخالد غسل أموال كانت لديهم قبل التوبة، ونصحتهما سماح أنور بإدخال المال في إنتاج فيلم يفشل فيحصلون هم على المال بدون لفت الأنظار، ويختارون حسن ليكون هو بطل هذا العمل.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

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