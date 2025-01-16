تعرف على موعد المؤتمر الصحفي لفريقي بيراميدز ودجوليبا المالي في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 08:20 صباحاً - أعلن نادي بيراميدز الترتيبات الإعلامية لمباراة بيراميدز ودجوليبا المالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـدوري أبطال أفريقيا

المؤتمر الصحفي لفريق بيراميدز ودجوليبا

ويقام غدا الجمعة الموافق ١٧ يناير مؤتمر المدير الفني لفريق نادي دجوليبا المدرب ديمبا تراوري ويرافقه اللاعب عثمان ديالو في الساعة 4:00 مساء غد الجمعة.

ويقام ⁠مؤتمر المدير الفني للفريق نادي بيراميدز كرونسلاف يورتشيتش ويرافقه اللاعب أحمد الشناوي في الساعة 4:30 مساء غد الجمعة.

تدريب بيراميدز ودجوليبا الختامي

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ويقام ⁠تدريب نادي بيراميدز الختامي في الساعة 5:00 على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي علي أن يكون مفتوحا أول 15 دقيقة للإعلام

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اما تدريب نادي دجوليبا فيقام في الساعة 9:00 على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي ويكون مفتوحا أول 15 دقيقة.

حكام مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري ابطال افريقيا

ويدير مباراة بيراميدز ودجوليبا طاقم حكام من السودان، بقيادة الحكم محمود علي إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله الحكم المساعد الأول، وعمر حامد المساعد الثاني، وصبري فاضل الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام بشير حساني من تونس، وإبراهيم بيلاسين المنسق العام من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وهشام الأمين المنسق الأمني من السودان.

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا بعد التأهل لربع نهائي دوري ابطال افريقيا

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره دجوليبا المالي في التاسعة من مساء يوم السبت الموافق ١٨ يناير الجاري، باستاد الدفاع الجوي في ختام مباريات دور المجموعات من دوري الأبطال.

يذكر أن بيراميدز تأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى ١٠ نقاط.

مباراة بيراميدز وغزل المحلة

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره غزل المحلة، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي بيراميدز دون خطورة حقيقية على مرمى غزل المحلة، حتى الدقيقة 23 التي شهدت أول فرصة بتسديدة من وليد الكرتي من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بأحد اللاعبين ومرت في اتجاه المرمى لترتطم في القائم وتخرج إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 26، رد غزل المحلة بعد ركلة حرة من نصف الملعب نفذها أحمد حكم بكرة عرضية انتهت بتسديدة رأسية من حمدي زكي مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 32، أحرز بيراميدز هدفه الأول عن طريق علي جبر، بعد ركلة ركنية نفذت بجملة تكتيكية انتهت بعرضية من الشيبي قابلها الكرتي برأسية نحو خط المرمى ومن ثم أكملها علي جبر في المرمى.

وفي الدقيقة 40، كاد غزل المحلة يسجل هدف التعادل بعد كرة عرضية قابلها عبده يحيى بتغيير اتجاه الكرة أمام المرمى لتمر من أمام لاعبي المحلة، وينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز بيراميدز هدفه الثاني في الدقيقة 51 عن طريق إبراهيم عادل، بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى من رمضان صبحي حاول تشتيتها الدفاع ولكن ذهبت إلى إبراهيم عادل الذي سددها سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 81، أطلق محمد حمدي لاعب بيراميدز تصويبة رأسية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 84، سجل فيستون ماييلي هدف بيراميدز الثالث بعدما استغل تمريرة بينية من صديق أوجولا انفرد بها ماييلي لينفرد الحارس وسددها سكنت المرمى، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة.

اختير إبراهيم عادل نجم نادي بيراميدز، أفضل لاعب في لقاء الفريق أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وقدم اللاعب مباراة غاية في القوة، وسجل هدفا وساهم مع زملائه في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط والتي وضعت الفريق في قمة جدول الدوري مؤقتا برصيد ١٧ نقطة.

تشكيل غزل المحلة أمام بيراميدز في الدوري المصري

فيما ضم تشكيل غزل المحلة ضد بيراميدز في الدوري المصري كلا من عامر عامر، عمرو الجزار وأحمد حكم ومودي توريه وأحمد ياسين وحميدو عبدول ومحمد أشرف بن شرقي وأحمد مجدي وعبده يحيى ومحمد بن حموده ومحمد حمدي زكي.

ترتيب بيراميدز وغزل المحلة في الدوري المصري

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى 17 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتا، بانتظار مباراة الأهلي والجونة مساء اليوم الأربعاء، فيما يتجمد رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر.

وكان بيراميدز قد تغلب على ساجرادا الأنجولى بهدف دون مقابل، السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، وضمن بيراميدز التأهل لربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، للمرة الأولى فى تاريخ النادى، عقب الفوز على مضيفه ساجرادا فى أنجولا بهدف سجله مروان حمدي.

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