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تامر عاشور تريند مصر بعد ألبوم "ياه"، ورسائل غير متوقعة من الجمهور - أخبار كلمتك

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تامر عاشور تريند مصر بعد ألبوم "ياه"، ورسائل غير متوقعة من الجمهور - أخبار كلمتك

تامر عاشور تريند مصر بعد ألبوم "ياه"، ورسائل غير متوقعة من الجمهور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 11:05 صباحاً -  استطاع النجم تامر عاشور ، أن يخطف تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب طرحه لأحدث ألبوماته الغنائية "ياه"، والذي طرحها أمس الأربعاء وتضمن 12 أغنية.

ألبوم تامر عاشور الجديد “ياه ”

 وسيطرت الدراما والأحزان على ألبوم تامر عاشور ، وهو ما اعتاده الجمهور منه، ولكنه أيضا أضاف لمسته في الرومانسية من خلال أغنية قصر بعيد والتي تعد الأغنية الرومانسية الوحيدة في الألبوم.

وتلقي ألبوم ياه لتامر عاشور استحسان الجمهور، والبعض أكد أنه أطلق ألبوم يليق به وبمستمعيه، والذين عبروا عن سعادتهم بأغاني الدراما ضمن الألبوم ومن ضمن التعليقات التي جاءت، “حرام عليك يا جدع، مش أي مطرب يعمل ألبوم، تامر عاشور جمع وجع العالم كله”.

 

أغاني متنوعة في ألبوم ياه

 وطرح النجم تامر عاشور أحدث ألبوماته الغنائية، والذي جاء بعنوان “ياه”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات يوتيوب.

الألبوم الجديد يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد.. وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا ما كرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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