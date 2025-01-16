"ماستر سين" لياسمينا العبد مع ماجد الكدواني في موضوع عائلي 3 حديث السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 01:31 مساءً - شهد مسلسل موضوع عائلي ٣ تطورا واضحا في العلاقة بين شيماء “ياسمينا العبد” وعائلة إبراهيم “ماجد الكدواني”، ومع عرض الحلقات الجديدة من المسلسل تصدر مشهد ياسمينا العبد مع ماجد الكدواني حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدمت ياسمينا مشهد إنساني جمع بين شخصيتها شيماء وإبراهيم بعد اتهام سارة “رنا رئيس” لشيماء بسرقة خاتمها ومع ظهور برائتها ودفاع إبراهيم عنها تنهار شيماء لأنها لأول مرة تشعر بالأمان بعد وقوف إبراهيم بجانبها.

ولاقى أداء ياسمينا في هذا المشهد استحسان الجمهور وتلقت كثير من التعليقات الإيجابية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أنها عبرت بصدق عن مشاعرها وساعدها على ذلك تمكن الفنان ماجد الكدواني وقدراته التمثيلية وخبرته.

مسلسل موضوع عائلي ٣

يعرض مسلسل موضوع عائلي ٣ حصريًا على منصة شاهد، وهو من بطولة ماجد الكدواني، طه الدسوقي، رنا رئيس، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، محمد رضوان. كتب العمل الثنائي محمد عز الدين وكريم يوسف، وأخرجه أحمد الجندي.

مسلسل ساعته وتاريخه

وفي سياق آخر، ظهرت ياسمينا العبد في حلقة منفصلة باسم تفتيش مفاجئ من مسلسل ساعته وتاريخه، وتدور أحداث الحلقة عن الابتزاز الإلكتروني، ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد داش، ياسمينا العبد، خالد كمال، أحمد أمين، مايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة

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