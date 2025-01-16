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"ماستر سين" لياسمينا العبد مع ماجد الكدواني في موضوع عائلي 3 حديث السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

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"ماستر سين" لياسمينا العبد مع ماجد الكدواني في موضوع عائلي 3 حديث السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

"ماستر سين" لياسمينا العبد مع ماجد الكدواني في موضوع عائلي 3 حديث السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 01:31 مساءً -  شهد مسلسل موضوع عائلي ٣ تطورا واضحا في العلاقة بين شيماء “ياسمينا العبد” وعائلة إبراهيم “ماجد الكدواني”، ومع عرض الحلقات الجديدة من المسلسل تصدر مشهد ياسمينا العبد مع ماجد الكدواني حديث مواقع التواصل الاجتماعي.  

وقدمت ياسمينا مشهد إنساني جمع بين شخصيتها شيماء وإبراهيم بعد اتهام سارة “رنا رئيس” لشيماء بسرقة خاتمها ومع ظهور برائتها ودفاع إبراهيم عنها تنهار شيماء لأنها لأول مرة تشعر بالأمان بعد وقوف إبراهيم بجانبها. 

 ولاقى أداء ياسمينا في هذا المشهد استحسان الجمهور وتلقت كثير من التعليقات الإيجابية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أنها عبرت بصدق عن مشاعرها وساعدها على ذلك تمكن الفنان ماجد الكدواني وقدراته التمثيلية وخبرته.

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مسلسل موضوع عائلي ٣

 يعرض مسلسل موضوع عائلي ٣ حصريًا على منصة شاهد، وهو من بطولة ماجد الكدواني، طه الدسوقي، رنا رئيس، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، محمد رضوان. كتب العمل الثنائي محمد عز الدين وكريم يوسف، وأخرجه أحمد الجندي.  

 

مسلسل ساعته وتاريخه 

وفي سياق آخر، ظهرت ياسمينا العبد في حلقة منفصلة باسم تفتيش مفاجئ من مسلسل ساعته وتاريخه، وتدور أحداث الحلقة عن الابتزاز الإلكتروني، ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد داش، ياسمينا العبد، خالد كمال، أحمد أمين، مايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة  

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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