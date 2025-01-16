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مشاهير العرب - الأصيلة.. خالد سليم يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الأصيلة.. خالد سليم يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الأصيلة.. خالد سليم يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 03:46 مساءً - حرص الفنان خالد سليم، على تهنئة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعيد ميلادها الـ 45.

وشارك خالد سليم، صور تجمعه بـ ياسمين عبد العزيز، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلق عليها: النهاردة عيد ميلاد الفنانة الجميلة اوي وروحها أجمل، وقلبها أجمل وأجمل، الإنسانة الأصيلة إللي بتحب كل إللي حواليها، الحقانية اوي وصاحبة كل صحابها الحقيقيين، ربنا يسعدك وتكون السنة الجديدة في حياتك حلوة وتكون كلها صحة وسعادة ونجاح وستر من ربنا ومحبة من كل الناس أكتر وأكتر، ربنا يخليكي لأولادك ولجمهورك وكل حبايبك، ومسلسلنا، "وتقابل حبيب" إن شاء الله يكسر الدنيا في السنة الحلوة دي ربنا يخليكي لأولادك ولجمهورك ولكل حبايبك».

مسلسل وتقابل حبيب

وتشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز، في الموسم الرمضاني 2025، بمسلسل «وتقابل حبيب»، ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد سليم، صلاح عبد الله، أنوشكا، نيكول سابا، إيمان السيد، بدرية طلبة، رشوان توفيق، حنان سليمان، وآخرين، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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