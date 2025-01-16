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الرياضة - 06:36 - بعائد 21%.. شهادات الادخار في بنك التعمير والإسكان - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:36 - بعائد 21%.. شهادات الادخار في بنك التعمير والإسكان - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - بعائد 21%.. شهادات الادخار في بنك التعمير والإسكان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 06:36 مساءً - يطرح بنك التعمير والإسكان عددا متنوعا من شهادات الادخار بعملات «الجنيه والدولار واليورو» على آجال 3 سنوات، تحت سعر عائد ثابت ومتغير بدوريات صرف شهري وسنوي وربع سنوي.

تستعرض كلمتك تفاصيل شهادات الادخار في بنك التعمير والإسكان

شهادات الادخار في بنك التعمير والإسكان

شهادات ادخار "الماسية"

- سعر شراء الشهادات: يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفات الألف جنيه في حال الزيادة.

- مدة الشهادات: 3 سنوات.

- سعر العائد على الشهادات: 21% سنوي يصرف شهريا بمعدل ثابت.

شهادات ادخار "Luxury"

- سعر شراء الشهادات: يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه عند زيادة الشراء.

- سعر العائد على الشهادات: 20% تصرف بنهاية السنة، 18.5% عائد شهري ثابت.

- مدة الشهادات: 3 سنوات.

شهادات ادخار "بريميم"

- مدة الشهادات: 3 سنوات.

- سعر شراء الشهادات: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- سعر العائد على الشهادات: 18% سنوي، 17.75% نصف سنوي، 17.5% ربع سنوي، 17.25% شهري.

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شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير

- مدة الشهادات: 3 سنوات.

- سعر شراء الشهادات: 500 جنيه ومضاعفاتها.

- سعر العائد على الشهادات: الشهري يقل عن سعر الإيداع المعلن في البنك المركزي بنسبة 2.5%، والربع سنوي 2.25%، والنصف سنوي 2%

شهادات ادخار الذهبية الدولارية

- مدة الشهادات: 3 سنوات.

- سعر شراء الشهادات: 1000 دولار ومضاعفاتها.

- سعر العائد على الشهادات: شهري ثابت 4.35%، ربع سنوي 4.55%

شهادات ادخار اليورو

- مدة الشهادات: 3 سنوات.

- سعر شراء الشهادات: يبدأ من 1000 يورو ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادات: ربع سنوي بنسبة 1%، 0.75% شهري.

وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في البلاد دون تغيير لـ6 اجتماعات ماضية عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، فيما يحل أول مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك في 20 فبراير المقبل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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