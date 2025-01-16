الرياضة - 06:36 - بعائد 21%.. شهادات الادخار في بنك التعمير والإسكان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 06:36 مساءً - يطرح بنك التعمير والإسكان عددا متنوعا من شهادات الادخار بعملات «الجنيه والدولار واليورو» على آجال 3 سنوات، تحت سعر عائد ثابت ومتغير بدوريات صرف شهري وسنوي وربع سنوي.

تستعرض كلمتك تفاصيل شهادات الادخار في بنك التعمير والإسكان

شهادات الادخار في بنك التعمير والإسكان

شهادات ادخار "الماسية"

- سعر شراء الشهادات: يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفات الألف جنيه في حال الزيادة.

- مدة الشهادات: 3 سنوات.

- سعر العائد على الشهادات: 21% سنوي يصرف شهريا بمعدل ثابت.

شهادات ادخار "Luxury"

- سعر شراء الشهادات: يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه عند زيادة الشراء.

- سعر العائد على الشهادات: 20% تصرف بنهاية السنة، 18.5% عائد شهري ثابت.

- مدة الشهادات: 3 سنوات.

شهادات ادخار "بريميم"

- مدة الشهادات: 3 سنوات.

- سعر شراء الشهادات: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- سعر العائد على الشهادات: 18% سنوي، 17.75% نصف سنوي، 17.5% ربع سنوي، 17.25% شهري.

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شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير

- مدة الشهادات: 3 سنوات.

- سعر شراء الشهادات: 500 جنيه ومضاعفاتها.

- سعر العائد على الشهادات: الشهري يقل عن سعر الإيداع المعلن في البنك المركزي بنسبة 2.5%، والربع سنوي 2.25%، والنصف سنوي 2%

شهادات ادخار الذهبية الدولارية

- مدة الشهادات: 3 سنوات.

- سعر شراء الشهادات: 1000 دولار ومضاعفاتها.

- سعر العائد على الشهادات: شهري ثابت 4.35%، ربع سنوي 4.55%

شهادات ادخار اليورو

- مدة الشهادات: 3 سنوات.

- سعر شراء الشهادات: يبدأ من 1000 يورو ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادات: ربع سنوي بنسبة 1%، 0.75% شهري.

وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في البلاد دون تغيير لـ6 اجتماعات ماضية عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، فيما يحل أول مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك في 20 فبراير المقبل.