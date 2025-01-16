الرياضة - 06:36 - بعائد 21%.. شهادات الادخار في بنك التعمير والإسكان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 06:36 مساءً - يطرح بنك التعمير والإسكان عددا متنوعا من شهادات الادخار بعملات «الجنيه والدولار واليورو» على آجال 3 سنوات، تحت سعر عائد ثابت ومتغير بدوريات صرف شهري وسنوي وربع سنوي.
تستعرض كلمتك تفاصيل شهادات الادخار في بنك التعمير والإسكان
شهادات الادخار في بنك التعمير والإسكان
شهادات ادخار "الماسية"
- سعر شراء الشهادات: يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفات الألف جنيه في حال الزيادة.
- مدة الشهادات: 3 سنوات.
- سعر العائد على الشهادات: 21% سنوي يصرف شهريا بمعدل ثابت.
شهادات ادخار "Luxury"
- سعر شراء الشهادات: يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه عند زيادة الشراء.
- سعر العائد على الشهادات: 20% تصرف بنهاية السنة، 18.5% عائد شهري ثابت.
- مدة الشهادات: 3 سنوات.
شهادات ادخار "بريميم"
- مدة الشهادات: 3 سنوات.
- سعر شراء الشهادات: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- سعر العائد على الشهادات: 18% سنوي، 17.75% نصف سنوي، 17.5% ربع سنوي، 17.25% شهري.
اقرأ أيضاً
عائد يصل لـ 30%.. تفاصيل شهادات بنكا مصر والأهلي في 2025
شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير
- مدة الشهادات: 3 سنوات.
- سعر شراء الشهادات: 500 جنيه ومضاعفاتها.
- سعر العائد على الشهادات: الشهري يقل عن سعر الإيداع المعلن في البنك المركزي بنسبة 2.5%، والربع سنوي 2.25%، والنصف سنوي 2%
شهادات ادخار الذهبية الدولارية
- مدة الشهادات: 3 سنوات.
- سعر شراء الشهادات: 1000 دولار ومضاعفاتها.
- سعر العائد على الشهادات: شهري ثابت 4.35%، ربع سنوي 4.55%
شهادات ادخار اليورو
- مدة الشهادات: 3 سنوات.
- سعر شراء الشهادات: يبدأ من 1000 يورو ومضاعفاتها.
- العائد على الشهادات: ربع سنوي بنسبة 1%، 0.75% شهري.
وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في البلاد دون تغيير لـ6 اجتماعات ماضية عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، فيما يحل أول مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك في 20 فبراير المقبل.
اقرأ أيضاً
الجنيه يرتفع أمام الدولار 44 قرشا داخل بنك مصر
%25 عائد شهري.. شهادات ادخار «سمارت» و«بريميوم» في البنك الأهلي المتحد
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر أكثر من 1.4 مليار يورو في مصر خلال 2024
0 تعليق